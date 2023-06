Velório do músico Chico Pio será realizado nesta segunda-feira, 26

O velório do músico Chico Pio será realizado na tarde desta segunda-feira, 26, na funerária Ternura. Localizada na rua Padre Valdevino, número 2255, no bairro Aldeota, a cerimônia terá início às 18 horas.

Cantor e compositor piauiense radicado no Ceará, Chico Pio faleceu na manhã de hoje, 26, aos 70 anos de idade. Chico havia sido internado em uma unidade de saúde para tratar de um quadro de falência hepática. A informação da morte foi confirmada pelo guitarrista Mimi Rocha, amigo do artista.

Chico Pio: vida e trajetória

Chico Pio deixou grandes contribuições para a música cearense e brasileira. O compositor tem parcerias com artistas como Fausto Nilo, Fagner, Belchior e já teve a canção “Forrobodó” gravada por Zé Ramalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também foi relevante no movimento musical Massafeira Livre, ocorrido entre 1978 e 1980 no Ceará e contemplando manifestações artísticas como cinema, literatura e artes plásticas. Na última quinta-feira, 22, Chico Pio foi homenageado em um tributo realizado no restaurante Cantinho do Frango.

O show foi intitulado "Inoxidável", apelido dado por amigos. O evento reuniu mais de 20 artistas, entre Rodger Rogério, Humberto Pinho e Mona Gadelha, para arrecadar doações financeiras com o objetivo de auxiliar nos custos do tratamento de saúde do compositor.

“Chico Pio é um compositor extraordinário cuja obra se descobre com alegria e espanto - espanto porque precisa alcançar mais pessoas, além de nós, cearenses. (Ele precisa) Ser mais gravado - aliás, ele e muitos outros nomes dessa geração incrível. Sua importância está relacionada a sua obra, lindas canções e muitas parcerias”, afirmou Mona Gadelha.

Chico Pio: relembre o músico

Clique aqui para assistir no Youtube

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.