Homem-Aranha 3: aguardado trailer mostra o retorno de Dr. Octopus

No longa, Peter Parker não consegue lidar com o mundo sabendo sua identidade e recorre ao Doutor Estranho para mudar a realidade

Já está disponível o trailer oficial de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", após vazar no TikTok uma versão inacabada. O vídeo revela a participação Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) e também o retorno de um dos vilões mais famosos, Dr. Octopus (Alfred Molina), de "Homem-Aranha 2" (2004). Fãs especulam a participação de outros personagens já vistos em produções anteriores.

No novo filme protagonizado por Tom Holland, o mundo todo sabe que Peter Parker está por trás do traje do Homem-Aranha, após Mistério ter revelado sua identidade no segundo longa. Mas Peter não gostou nada de ser o centro dos holofotes e vai atrás do Doutor Estranho para mudar a realidade. É assim que surge o multiverso. "Nós mexemos com a estabilidade do espaço e tempo. O multiverso é um conceito amplo e é assustador como sabemos pouco sobre ele", avalia o Doutor.

Consequentemente, surgem vilões que já apareceram em outras versões de Homem-Aranha. Dr. Octopus (Alfred Molina) é um dos personagens que retorna no longa. O cientista foi transformado em um ciborgue com tentáculos de metal e culpa o Homem-Aranha pelo acidente em "Homem-Aranha 2" (2004).

Outra cena do trailer mostra a clássica bomba-abóbora com uma risada familiar ao fundo do Duende Verde, vilão do primeiro filme do Homem-Aranha, lançado em 2002. Fãs especulam que Willem Dafoe irá interpretar novamente o personagem, após o ator ser visto nos sets de filmagens.

Outros vilões podem ser vistos em trechos do trailer, como Lagarto, de "O Espetacular Homem-Aranha" (2012), Homem Areia de "Homem-Aranha 3" (2007) e Electro de "O Espetacular Homem-Aranha 2 - A Ameaça de Electro" (2014).

Desde que o terceiro filme, da versão com Tom Holland, foi anunciado, há expectativas para que Tobey Maguire, o primeiro Homem-Aranha dos cinemas, e Andrew Garfield de "O Espetacular Homem-Aranha" também estejam na trama. No twitter, vazou imagens que seriam supostamente do set de gravações e que confirmam a presença dos dois atores.

Confira o trailer de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa":



