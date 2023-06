Filme narrará história de crianças perdidas na Amazônia por 40 dias

A história das quatro crianças indígenas que sobreviveram 40 dias sozinhas na Amazônia após um acidente de avião vai virar um documentário. O anúncio foi feito por Gustavo Petro, presidente da Colômbia, na sexta-feira, 23 de junho.

Lesly (13), Soleiny (9), Tien Noriel (5) e Cristin, (1), sofreram um acidente de avião no dia 1º de maio, que deixou os três adultos a bordo mortos, incluindo a mãe das crianças. Elas ficaram sozinhas na Amazônia e só foram resgatadas 40 dias depois. A operação contou com cerca de 200 socorristas militares, indígenas e cães de busca.

O projeto audiovisual está sendo desenvolvido juntamente com o produtor britânico Simon Chinn, que venceu o Oscar duas vezes com os documentários "Man on Wire" (2008) e "Searching for Sugar Man" (2012).

Petro e Chinn já participaram de uma reunião sobre o projeto com Guillermo Galdos, correspondente da televisão britânica Channel 4, e Hollman Morris, diretor de televisão da emissora estatal colombiana RTVC.

De acordo com o presidente colombiano, a RTVC fará uma parceiria com a Lightbox, produtora fundada por Chinn, para contar a história da "Operação Esperança", nome da operação que resgatou as crianças indígenas.

