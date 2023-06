Lula se junta a Lenny Kravitz e Billie Eilish em festival em Paris

Com início marcado para às 15 horas desta quinta-feira, 22, o festival de música Global Citizen terá apresentações de diversos artistas reconhecidos internacionalmente, como Lenny Kravitz, Billie Eilish, Jon Batiste e a cantora H.E.R.

Realizado em Paris, na França, o evento intitulado “Power Our Planet: Live in Paris” é apoiado pela ONG Global Citizen, que realiza ações mundiais para chamar atenção sobre as ameaças que afetam o planeta.

No evento de 2023, o presidente Lula e outras diversas personalidades também estarão presentes no evento. A participação do político brasileiro foi a convite de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em março, o músico britânico se encontrou com Lula e Janja para discutir sobre combate à fome, sustentabilidade e meio ambiente. Na ocasião, Chris presenteou o presidente com um violão autografado.

O Festival "Power Our Planet: Live in Paris" está sendo transmitido ao vivo no canal do Youtube do Global Citizen.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui