KondZilla é premiado em Cannes 2023 com videoclipe ‘Salve a Favela’

O fundador da Kondzilla, Konrad Dantas, conquistou nesta terça-feira, 20, o seu primeiro Leão de Prata no Festival de Cannes 2023 com a campanha "Save the Favela", uma parceria entre a Kondzilla, BETC Havas, Mainstreet e Santeria. A obra audiovisual denuncia a violência policial e busca trazer também uma reflexão sobre crimes raciais.

Entre os compositores e intérpretes da canção estão os MCs Poze do Rodo, Bielzin, Borges e Cabelinho. O elenco também conta com o ator André Ramiro que, após 16 anos, aceitou fazer novamente o papel de policial. Ramiro viveu nos cinemas o emblemático policial André Mathias, nos filmes Tropa de Elite 1 e 2.

"Foi muito difícil chegar até aqui. Eu fico até emocionado, porque a primeira vez que eu vim para cá (Cannes), em 2017, eu falei que nós (Kondzilla) ganharíamos um dia. Demorou seis anos para ganhar esse Leão", disse Konrad em entrevista ao Estadão.

O empresário também participou da análise de produtos da categoria Entertainment Lions for Music. Nomes como Rihanna, Pharrell Williams e Rosália foram seus concorrentes. Por ter projetos inscritos na mesma categoria em que foi jurado, Dantas diz não ter participado das discussões que envolveram a sua “própria coroação".



