Cinema do Dragão e Porto Iracema realizam debate com Kuaray Poty

O Cinema do Dragão e a Escola Porto Iracema das Artes promovem sessão especial gratuita nesta quarta-feira, 14, a partir das 14 horas. O evento terá exibição de filmes e debate com o diretor Kuaray Poty (Ariel Ortega), artesão e cineasta Mbyá-Guarani. A retirada das entradas será permitida a partir do início da solenidade.

Um dos longas que serão exibidos é "Desterro Guarani", dirigido por Kuaray. A produção cinematográfica aborda o processo de desterro da comunidade indígena a partir do contato dos Mbya-Guarani com os colonizadores.

O segundo filme presente na seção é "Nossos Espíritos Seguem Chegando - Nhe’ kuery jogueru teri", composto por relatos de Pará Yxapy, indígena Mbya-Guarani, sobre gravidez durante a pandemia da covid-19.



A programação integra as ações de início do ano letivo de 2023 do Porto Iracema e da cine-semana. O Cinema do Dragão segue em celebração do mês do Orgulho LGBTQIA+ e ainda inclui as obras "Uyrá - A Retomada da Floresta", de Juliana Curi, e "Corpolítica", de Pedro Henrique França.

Sessão especial do Cinema do Dragão com Kuaray Poty

Quando: quarta-feira, 14, às 14 horas



Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Gratuito



