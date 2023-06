27° Parada LGBT+ de São Paulo: confira programação e demandas do evento

A maior parada LGBT do mundo, segundo o Guiness Book, volta com a 27° edição no próximo domindo, 11, e pede por mais políticas públicas voltadas à comunidade; confira quais são as demandas políticas do tema deste ano

No próximo domingo, 11, ocorre a 27° Parada do Orgulho LGBTQIAP+ em São Paulo, uma das maiores do mundo. O evento contará com a participação de Daniela Mercury, Pabllo Vittar e Urias, alguns dos nomes confirmados para as apresentações.

Na cidade de São Paulo, o evento é organizado pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) e tradicionalmente ocupa a avenida Paulista. Neste ano, a concentração será a partir das 10 horas, para iniciar as apresentações ao meio-dia.

A cada ano, a temática reflete algum ponto de atenção e reflexão, buscando mudanças concretas e maior conquista de direitos para a comunidade.

Para o tema da 27° parada de São Paulo, a escolha foi Políticas Sociais para LGBT+: Queremos por inteiro e não pela metade. No manifesto, a organização reitera que a proteção social básica, direito de todas as pessoas, não abarca todas as famílias LGBT+ e as vítimas da LGBTfobia.

Na programação, 19 trios, que são organizados a partir de temas, passarão pela avenida Paulista. Confira abaixo o planejamento completo da 27° parada de SP e suas demandas políticas.

27° Parada LGBT+ de São Paulo: programação e agenda cultural

Além da parada que ocorre no domingo, na quinta-feira, 8, ocorre a Feira Cultura da Diversidade LGBT+. Também organizada pela associação da parada, a feira está em sua 22° edição e tem o objetivo de promover a economia criativa, a geração de renda e a cultura LGBT+.

O evento conta com espaços de gastronomia e de artesanato, além de workshops. Das 10h às 22h, a feira acontecerá no Memorial da América Latina.

Saiba mais abaixo sobre a distribuição dos 19 trios que passarão pela Paulista na parada de domingo:



Trio 1: Abertura - Organizações de Paradas do Orgulho LGBT+ do Brasil - Juan Guiã, Paulo Pringles

Abertura - Organizações de Paradas do Orgulho LGBT+ do Brasil - Juan Guiã, Paulo Pringles Trio 2: Famílias LGBT+

Famílias LGBT+ Trio 3: Prefeitura I - Artistas: Aristela

Prefeitura I - Artistas: Aristela Trio 4: Prefeitura II - Artistas: Megam Scott

Prefeitura II - Artistas: Megam Scott Trio 5: Prefeitura III - Artistas: Márcia Pantera

Prefeitura III - Artistas: Márcia Pantera Trio 6: HIV/AIDS - Artistas: Xênia Star, Luh Marinatti, Lorran Ciriaco

HIV/AIDS - Artistas: Xênia Star, Luh Marinatti, Lorran Ciriaco Trio 7: Pessoas Aliadas - Artista:Filipe Catto

Pessoas Aliadas - Artista:Filipe Catto Trio 8: Rede de Orgulho - Artista: Kauan Russell

Rede de Orgulho - Artista: Kauan Russell Trio 9: Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, Kellogg, Accor, Microsoft - Artistas: Brunelli, Juan Nym, Dj Zuba

Patrocinadores: Burger King, Philip Morris, 3M, Kellogg, Accor, Microsoft - Artistas: Brunelli, Juan Nym, Dj Zuba Trio 10: Lésbicas - Artistas: Ana Dutra e Laura Finochiaro

Lésbicas - Artistas: Ana Dutra e Laura Finochiaro Trio 11: Patrocinador Amstel - Artistas: Pabllo Vittar, Salete Campari, Dj Transalien

Patrocinador Amstel - Artistas: Pabllo Vittar, Salete Campari, Dj Transalien Trio 12: Gays - Artistas: Fiakra, Tiago Cardoso, Gustavo Vianna e Douglas Penido

Gays - Artistas: Fiakra, Tiago Cardoso, Gustavo Vianna e Douglas Penido Trio 13: Patrocinador VIVO - Artistas: Daniela Mercury, Agrada Gregos e Paulete Pink

Patrocinador VIVO - Artistas: Daniela Mercury, Agrada Gregos e Paulete Pink Trio 14: Bi+ - Artistas: PC, MC Soffia e Litta

Bi+ - Artistas: PC, MC Soffia e Litta Trio 15: Patrocinador Mercado Livre e L'Oreal Groupe - Artistas: Majur, Thiago Pantaleão e Cris Negrini.

Patrocinador Mercado Livre e L'Oreal Groupe - Artistas: Majur, Thiago Pantaleão e Cris Negrini. Trio 16: Travesti/Trans - Artistas: Boombeat, Lorenzo Zimon e Nick Cruz

Travesti/Trans - Artistas: Boombeat, Lorenzo Zimon e Nick Cruz Trio 17: Patrocinador: TERRA - Artistas: Urias, Grag Queen, Minhoqueens e Mama Darling

Patrocinador: TERRA - Artistas: Urias, Grag Queen, Minhoqueens e Mama Darling Trio 18: Patrocinador: Sminorff - Artistas: Pocah, WD, DJ Heey Cat e Batekoo

Patrocinador: Sminorff - Artistas: Pocah, WD, DJ Heey Cat e Batekoo Trio 19: Encerramento Diretoria APOLGBT-SP- Artista: Bixarte, Luana Hansen e Tico Malagueta





27° Parada LGBT+ de São Paulo: as demandas políticas do tema de 2023

No manifesto da associação da parada de São Paulo, o texto se debruça sobre como a maior parte dos planos, programas, projetos, serviços e benefícios sociais brasileiros são disfarçadamente direcionados apenas às famílias e aos indivíduos cisgêneros e heterossexuais.

Quando a comunidade procura fazer parte desses programas, possuem requisitos quase sempre inalcançáveis pelas genealogias LGBT+. A organização aponta que não existe um olhar específico para essa comunidade.

"A Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) quer gerar um marco histórico ao fazer com que o movimento, governos de diferentes níveis, empresas e sociedade em geral passem a dar atenção à população LGBT+ em grave situação social", afirma o manifesto.