Como Astrud Gilberto virou a voz internacional de 'Garota de Ipanema'

Se a música “Garota de Ipanema” conseguiu conquistar o mundo, muito se deve à baiana Astrud Gilberto. Foi com sua voz, ao interpretar uma versão em inglês da canção, que a faixa se popularizou em territórios internacionais. Ela também foi nome importante para a disseminação da bossa nova pelo planeta. A artista faleceu na última segunda-feira, 5, aos 83 anos.

Astrud Gilberto foi a primeira brasileira a chegar ao Grammy; ENTENDA



Voltando 60 anos no tempo, na década de 1960, é possível encontrar os primeiros caminhos desse sucesso. Em 1963, Astrud Gilberto tinha somente 22 anos quando gravou em inglês a música composta por Tom Jobim. Ela acompanhava em Nova York, nos Estados Unidos, o então marido, o cantor e violonista João Gilberto.

Na cidade, ele estava produzindo com o saxofonista de jazz Stan Getz o álbum “Getz/Gilberto”. Havia o interesse de realizar uma versão em inglês de “Garota de Ipanema”. Segundo afirma Ruy Castro, autor de “Chega de Saudade: A História e as Histórias da Bossa Nova”, Astrud insistiu em participar do trabalho.

O plano foi levado adiante - e o que se viu a seguir foi um sucesso estrondoso da música. Astrud Gilberto também participa da canção “Corcovado”, presente no álbum. Lançada no disco “Getz/Gilberto” em 1964, “The Girl From Ipanema” elevou o patamar do álbum e, evidentemente, se transformou na faixa mais conhecida do trabalho.

Ela, porém, não foi creditada no LP original e só ganhou US$ 120 pela música - mesmo o single tendo vendido mais de cinco milhões de cópias. Com seu talento, Astrud foi a primeira mulher a ganhar o Grammy de gravação do ano e a primeira brasileira a ser indicada em uma categoria do prêmio.

Trajetória

Astrud foi casada com João Gilberto, considerado o 'pai da bossa nova'. Com ele, a artista teve um filho, o músico João Marcelo Gilberto, pai de Sofia.

Nascida na cidade de Salvador, Bahia, a cantora era filha de uma brasileira com pai alemão. Ainda jovem se tornou amiga próxima da cantora Nara Leão, uma das mais populares da bossa nova.

Astrud começou a carreira musical em 1960 e em 1963 se mudou para os Estados Unidos com o marido. Na América do Norte, a cantora produz ao lado de João e de Stan Getz o álbum Getz/Gilberto.

O casal se separou em 1964 e a partir desse momento a artista começou a carreira solo. Astrud possuía uma extensa discografia, composta por 19 álbuns. A artista estava longe dos palcos desde 2002.



Premiações

A cantora diversas vezes foi reconhecida internacionalmente por suas obras. Em 1992 ganhou o Latin Jazz USA pelo conjunto de sua e obra e integra o International Latin Music Hall of Fame desde 2002. Em 2008 ela chegou a ganhar o Grammy Latino por sua "excelência musical".

