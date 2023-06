Novo filme do Homem-Aranha estreia no topo da bilheteria nos EUA

"Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", o último lançamento da saga da Sony, estreou esta semana em primeiro lugar nas bilheterias da América do Norte, de acordo com estimativas provisórias divulgadas neste domingo (4).

O filme arrecadou US$ 120 milhões (R$ 594,6 milhões) entre sexta-feira e domingo nos Estados Unidos e Canadá, e US$ 88 milhões (R$ 436 milhões) no restante do mundo, de acordo com o observador da indústria Exhibitor Relations.

"É uma estreia excepcionalmente boa para um filme de animação", disse o analista David A. Gross, acrescentando que a sequência tem uma aparência "totalmente nova" e é um exemplo de "cinema comercial inspirado".

O filme retoma a história de Miles Morales, meio negro, meio latino, usando uma surpreendente combinação de antigas técnicas de desenho em quadrinhos em 2D com os mais recentes efeitos visuais gerados por computador.

O Homem-Aranha desbancou a versão live-action da Disney de "A Pequena Sereia", que arrecadou uma quantia semelhante em sua estreia no fim de semana anterior e nesta semana faturou US$ 40,6 milhões (R$ 201 milhões).

O novo lançamento da história animada de 1989 de uma princesa submarina que abdica do trono no mar em busca do amor verdadeiro na terra é estrelado pela cantora pop Halle Bailey, Jonah Hauer-King como o príncipe Eric e Melissa McCarthy como a vilã Úrsula.

Outra estreia, "Boogeyman: Seu Medo é Real", ficou em terceiro lugar, com US$ 12,3 milhões (R$ 61 milhões). O filme de terror e mistério da 20th Century é o mais recente de uma longa série de filmes adaptados de um livro de Stephen King.

"Guardiões da Galáxia Vol. 3", da Disney, caiu do terceiro para o quarto lugar, arrecadando US$ 10 milhões (R$ 49,5 milhões) neste fim de semana e um total mundial de US$ 780 milhões (R$ 3,86 bilhões).

"Velozes e Furiosos X", da Universal, parte da franquia "Velozes e Furiosos", ocupa a quinta posição, com US$ 9,2 milhões (R$ 45,6 milhões).

