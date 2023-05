Netflix, Star+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Tin & Tina" e "Bel-Air – Temporada 2", confira as opções!

Netflix



Um casal que sofreu um aborto traumático decide adotar dois gêmeos que viviam em um convento. Só que a obsessão das crianças pela religião começa a incomodar.

​Clique aqui para ver o trailer

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Star+



Will conta com a missão de recuperar a confiança perdida ao fim dos primeiros episódios, enquanto vê a sua relação com o primo Carlton (Olly Sholotan) ficar cada vez mais forte.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Fubar - Temporada 1



Mar Branco - Temporada 1



Tin & Tina



Sangue e Ouro



Clifford, o Gigante Cão Vermelho



I Think You Should Leave with Tim Robinson - Temporada 3



Mixed by Erry



Disney +

A Jornada De Jin Wang – Temporada 1



Chibiverso – Temporada 5



Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981)



Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984)



Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)



Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008)



Missão Para Salvar o Mundo/Wild Life (2023)



Prime Video

One Piece Film: Red



Tempestade



The Gryphon – Temporada 1



Star+

A Atriz (Aktris) – Temporada 1



The Kardashians



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



How I Met Your Father



Bel-Air – Temporada 2



Vencer na Vida



Pandora: Além do Paraíso



Rita Moreno: Apenas Uma Garota Que Decidiu Ir em Frente



Street Gang: How We Got to Sesame Street



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast clicando aqui