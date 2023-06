Médico é demitido após receitar sorvete e "Free Fire" para tratar criança com gripe

Mãe de criança que recebeu receita médica contendo sorvete e o jogo de celular não gostou de conduta do médico; veja relato

Um médico da UPA Jardim Conceição, em Osasco, São Paulo foi demitido após receitar sorvete de chocolate e jogo de tiro “Free Fire” como tratamento para uma criação de 9 anos anos, na quinta-feira, 18 de maio.



O desligamento foi confirmado pela prefeitura de Osasco após a mãe da criança, Priscila da Silva Ramos, relatar ao portal de notícias de G1 que o médico Marcos Wesley Silva não examinou a criança adequadamente, mesmo que o menino estivesse apresentando sintomas fortes de gripe. Para a mãe, o atendimento foi um “deboche” do profissional por receitar sorvete e jogo de celular.

Criança apresentava nasofaringite aguda

A mãe revelou que durante a consulta, o médico começou a receitar diferentes remédios como dipirona e outros medicamentos que ela desconhecia sem explicar a motivação. Priscila comenta ainda que o médico, sem levantar da cadeira, perguntou se a criança gostaria de sorvete de chocolate ou de morango.



A criança teria optado pelo sabor de chocolate e então recebido a receita contendo sorvete de chocolate duas vezes ao dia e “Free Fire” diariamente.

A prefeitura de Osasco afirmou em nota ao G1 que a criança apresentava nasofaringite aguda. O médico ainda defendeu a receita dada e pontuou que “a ingestão de gelado exerce efeito anestésico e assim a criança conseguiria se alimentar durante a fase aguda da doença”.

Priscila da Silva Ramos fez uma denúncia por e-mail ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), mas o órgão informou que o procedimento deveria ser por carta ou pessoalmente. De acordo com o órgão, o carimbo do médico aponta que ele é neurologista e que, apesar de estar ativo, não consta nenhuma especialidade.