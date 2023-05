Pedro Pascal revela infecção ocular após contato com fãs; entenda

A morte do seu personagem em "Game of Thrones" foi a maior motivação para desenvolvido a infecção, conforme explica o ator

O ator chileno-americano Pedro Pascal revelou ter desenvolvido uma infecção ocular causada pelos próprios fãs. Isso porque, ao tirar selfie com o ídolo, os admiradores pediam para pôr os dedos em seus olhos, uma referência a maneira como o seu personagem Oberyn Martell na série “Game of Thrones” foi morto.

“Lembro-me, mais cedo, por causa de ‘Game of Thrones’ e a maneira como meu personagem morreu, as pessoas gostavam muito de tirar selfies com os polegares nos meus olhos. No começo, eu estava tão feliz com o sucesso do personagem na série e eu deixei! Em Nova York, de todos os lugares! E então eu me lembro de ter uma infecção ocular”, revelou o ator durante um episódio recente do “The Hollywood Reporter’s Actor Roundtable”.

Morte de Oberyn Martell:

O personagem Oberyn Martell, interpretado por Pedro, é assassinado na 4ª temporada. Durante uma luta intensa, o personagem Gregor “The Moutain” Clegane amassou o crânio de Oberyn Martell e arrancou seus olhos para fora da cabeça. A cena viralizou entre os fãs, que reproduzem aos montes o momento com o ator.

Infecção ocular:

De acordo com Ministério da Saúde, as infecções oculares são problemas oftalmológicos provocados por inúmeros motivos, desde causas genéticas até hábitos e estilos de vida. A médio e longo prazo podem causar, entre outras coisas, dificuldade na visão e até mesmo, em casos mais graves, a cegueira. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente cerca de 285 milhões de pessoas estão visualmente prejudicadas no mundo, dos quais, entre 60% a 80% dos casos podem ser evitados e tratados.

Nada substitui o diagnóstico feito por um médico, mas alguns hábitos podem ser adotados no dia a dia na busca por qualidade e conforto para a visão, e mesmo na prevenção de doenças potencialmente graves que podem afetar os olhos.

Os principais sintomas para as doenças oculares, que devem servir de alerta assim que surgirem, são:

Visão embaçada;



Tremor nos olhos;



Dificuldades de se adaptar à luz;



Olhos vermelhos;



Olhos lacrimejando.

Existem vários cuidados diários que devem ser tomados para proteger a visão e prevenir possíveis doenças oculares futuras. Abaixo seguem alguns hábitos a serem tomados.

Evite coçar os olhos: pode causar irritações, lesões oculares ou até problema na córnea. Em clima seco, hidrate os olhos com colírios lubrificantes;



Cuidado com o sol: usar óculos de sol reduz a exposição dos olhos aos efeitos nocivos da radiação ultravioleta;



Cuidado com a exposição excessiva às telas de TV, computador e smartphone: ficar muito tempo em frente às telas pode causar ressecamento dos olhos, cansaço visual e distúrbios do sono.



Procure ajuda médica caso perceba anormalidade na visão: o diagnóstico precoce evita complicações.

Realize consultas regulares para avaliar a qualidade da visão e atualizar o grau dos óculos, se necessário;

