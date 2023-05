Alejandro Sanz seguirá com turnê após desabafar sobre saúde mental

Alejandro Sanz seguirá com shows da turnê internacional; Cantor espanhol havia compartilhado sobre sua saúde mental e deixou fãs preocupados

O cantor espanhol Alejandro Sanz confirmou que seguirá com os shows já marcados da turnê. O anúncio do músico foi feito na segunda-feira, 29, em seu perfil no Twitter dias após ele compartilhar com seus seguidores que não estava mentalmente bem.

“Esses dias recebi muito amor de diferentes formas e sou muito grato por tudo isso. Tive um surto forte esse final de semana e embora a luz ainda não tenha acabado de chegar, parece que um vagalume acordou no meu peito. Não quero suspender a turnê porque acho que, com a ajuda certa e um pouco de compreensão e apoio nos shows, vamos conseguir. Além disso, acho que me trancar não é uma boa ideia”, explicou o cantor.

O “surto” a qual o espanhol se refere ocorreu no último sábado, 27, quando Alejandro disse “não estar bem, triste e cansado”. No tuíte, o dono dos sucessos “Corazón partío”, “Mi soledad y yo”, entre outros hits latinos, também citou os shows, o que preocupou seus fãs: “Subirei ao palco e algo dentro de mim me dirá o que fazer”.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… May 26, 2023

Com a turnê “SANZ en Vivo 2023”, Alejandro Sanz tem apresentações marcadas para ocorrer entre os meses de junho a outubro, na Espanha, Estados Unidos e México.



