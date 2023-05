Dia do hambúrguer: 5 receitas práticas para fazer em casa

O Dia do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio, é uma celebração dedicada a um dos pratos mais populares e amados em todo o mundo. Comemorada anualmente, essa data especial homenageia o hambúrguer em todas as suas formas e variações.

Uma das razões pelas quais ele é tão apreciado é a incrível versatilidade na preparação. Ele pode ser feito de diferentes formas, adaptando-se aos gostos e preferências. É possível usar no preparo carne bovina, frango, peixe ou, até mesmo, ingredientes vegetarianos, como legumes, grãos e cogumelos.

A seguir, confira como preparar deliciosos hambúrgueres para aproveitar em casa!

Hambúrguer de carne moída

Ingredientes

500 g de carne moída

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

1 cebola picada

1 ovo

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne, a cebola, o ovo, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Modele os hambúrgueres e leve ao freezer por 20 minutos. Depois, aqueça o óleo em uma frigideira e frite os hambúrgueres dos dois lados até dourar. Sirva em seguida.

Hambúrguer de frango com cenoura

Ingredientes

1 cenoura cortada em pedaços

cortada em pedaços 1/2 peito de frango sem osso cortado em pedaços

1 cebola cortada em pedaços

1 dente de alho

1 colher de chá de orégano

Sal a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Óleo para untar

Modo de preparo

No processador, triture a cenoura, a cebola e o alho e reserve. Ainda no processador, triture o frango até obter uma massa. Em um recipiente, coloque o frango, a mistura de cenoura, o sal e o orégano e misture. Adicione, aos poucos, a farinha de trigo e misture até formar uma massa consistente. Modele os hambúrgueres e leve ao freezer por 20 minutos. Depois, coloque em uma forma untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 10 minutos. Sirva em seguida.