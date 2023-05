Sidney Magal segue em observação com quadro estável, diz boletim

Na tarde deste domingo, 28, foi divulgado o boletim médico do cantor Sidney Magal, de 72 anos de idade. Após passar mal durante um show em São José dos Campos (SP), na quinta-feira, 25, o artista foi internado no Hospital do Coração (Hcor), na Zona Sul da cidade.

Segundo boletim, o cantor encontra-se em boas condições clínicas, estável e consciente.

Sidney Magal não tem previsão de alta

"Não há previsão de alta hospitalar. O paciente Sr. Sidney Magal continua internado no Hcor", consta no boletim. O cantor seguirá sob cuidados médicos e em observação.

