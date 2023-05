Prêmio Ceará Encena destaca artistas do teatro cearense

Grupo Arte de Viver volta a realizar a premiação Ceará Encena no dia 16 de maio, às 18h30min, no Theatro José de Alencar

Encontro para celebrar os profissionais do teatro cearense, o Prêmio Ceará Encena chega à 6ª edição. A honraria é promovida pelo Grupo Arte de Viver e acontece no dia 16 de maio, às 18h30min, no palco principal do Theatro José de Alencar, no Centro.

Assim como nos anos anteriores, a solenidade tem uma comissão julgadora formada por profissionais que são destaques na história das artes cênicas. Os jurados são Hiroldo Serra, Hemetério Segundo, Almeida Júnior e Ueliton Rocon. A festa contará também, neste ano, com a participação especial de Dedim Gouveia Júnior.

Entre as categorias da premiação, destaque para atores, atrizes, autores, diretores, entre outros profissionais. O Ceará Encena também evidencia figurino, cenário, sonoplastia, iluminação e adereços.

Segundo o diretor do Prêmio Ceará Encena, Hemetério Segundo, o Grupo Arte de Viver tem como projeto para os próximos cinco anos consolidar ainda mais seus resultados no cenário teatral e artístico cearense, desbravar novos rumos para conquistar ainda mais seu público, contribuir para a formação de novos artistas em seu estado e sensibilizar a sociedade sobre a importância de se investir na arte, cultura e educação.



O Grupo Arte de Viver iniciou suas atividades no teatro em 1992, com uma peça de teatro escolar.



Quando: 16 de maio, às 18h30

Onde: palco principal do Theatro José de Alencar (rua. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Mais informações: 85 99104-3360



