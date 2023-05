Marvel: ator de 'Thor' e 'Dexter', Ray Stevenson morre aos 58 anos

O ator Ray Stevenson faleceu no último domingo, 21, aos 58 anos de idade. A informação foi confirmada pela revista Variety, após a divulgação da morte revelada pela imprensa italiana. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Segundo o noticiário, Ray Stevenson estava na Itália para as gravações de “Cassino in Ischia", seu próximo longa-metragem. O ator precisou ser hospitalizado no sábado, 20, e faleceu no dia seguinte.

George Raymond Stevenson nasceu em 1964, em Lisburn, na Irlanda do Norte. Seus papéis mais recentes foram nos filmes “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução” (2022), da Netflix, e “O Carma de um Assassino: A Máfia não Tira Férias”.

O ator estrelou “O Justiceiro: Em Zona de Guerra” (2008) e “O Mafioso” (2011). Ray também esteve no elenco de “Thor”, no qual interpretou o papel do guerreiro asgardiano Volstagg.

No streaming, o ator participou de “Roma”, da HBO, além de “Dexter”, “The Walking Dead” e “Vikings”, e estaria no elenco de “Ahsoka”, série do Disney+ derivada de "The Mandalorian”.



