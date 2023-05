Dia da Coxinha: instituições recebem doação de 15 mil coxinhas

Em comemoração ao Dia Nacional da Coxinha, que é comemorado nesta quinta-feira, 18, o grupo LanLan distribuirá mais de 15 mil mini coxinhas para instituições filantrópicas de Fortaleza.

As instituições beneficiadas serão: Lar Torres de Melo, Lar Meninos de Jesus, Associação Peter Pan, Hospital Veterinário Universidade Estadual do Ceará (Uece), Associação de Desenvolvimento Social e Comunitário do José Walter e Cuca José Walter.

“O objetivo do evento é levar alegria e esperança para pessoas que precisam de uma atenção e um carinho especial”, destaca Marcus Lioba, organizador da ação.

História da coxinha

A coxinha é um dos salgados mais tradicionais do Brasil. A data de surgimento e a nacionalidade do quitute são incertas. Uma das teorias é que a coxinha seja uma derivação da coxa-creme, prato originário da França. Outra história aponta para o surgimento na Itália. A versão de muitos brasileiros é que o salgado foi criado no Brasil, por operários de fábrica, em meados do século 20.



