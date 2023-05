Gratuito: Diversidade sexual é tema do Rock Talks na quarta, 17

Iniciativa do Hard Rock Café, o Rock Talks da próxima quarta, 17, aborda diversidade sexual e luta contra a LGBTfobia

Em homenagem ao Dia Internacional Contra a LGBTfobia, o Rock Talks promove debate sobre diversidade sexual nesta quarta-feira, 17 de maio, às 20h30min, no Hard Rock Café, em Fortaleza.

O debate contará com a presença de Andrea Rossati, coordenadora especial de diversidade sexual da prefeitura de Fortaleza, e Renato Abê, editor-chefe do Vida&Arte.

"O debate sobre diversidade sexual e de gênero precisa ser promovido em diferentes espaços sociais (incluindo os de entretenimento) e durante todo o ano, não apenas em datas específicas e simbólicas. Só com a naturalização do tema é que avancemos nas pautas", destaca Renato.

A entrada é gratuita e para participar é necessário preencher formulário online. O evento acontece no espaço externo do Hard Rock Café , localizado no Shopping Riomar.

Rock Talks Diversidade Sexual

Onde : Hard Rock Café (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Hard Rock Café (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quando : quarta-feira, 17, às 20h30min

: quarta-feira, 17, às 20h30min Inscrições : via formulário online

: via formulário online Gratuito

