Megan Fox revela dismorfia corporal: 'Nunca amei meu corpo'

A atriz Megan Fox, de 37 anos, revelou ter dismorfia corporal e afirmou nunca ter conseguido amar o próprio corpo. A declaração foi feita em entrevista à revista Sports Illustrated.

"Nunca estive num ponto em minha vida onde amei meu corpo. A jornada de me amar será eterna, eu acho", frisou a artista.

A atriz, eleita como a mulher mais sexy do mundo pela revista FHM em 2008, destaca que essa não é a forma que ela se enxerga e afirma ter problemas em aceitar a própria imagem desde pequena. "Desde criança, era uma obsessão que eu tinha: 'Devia ser assim'. Por que eu tinha uma consciência corporal grande, tão jovem? Não sei muito bem. Definitivamente não foi pelo meu ambiente. Cresci num ambiente muito religioso, corpos não eram nem reconhecidos", desabafa ela.

"Tenho dismorfia corporal, nunca me vejo da forma como os outros me vêem", declarou. A dismorfia corporal é um transtorno que afeta a percepção da pessoa sobre a própria aparência física. A condição leva o indivíduo a ter obsessão com o corpo, encontrando defeitos, o que leva ao sentimento de mal-estar diante do espelho.



