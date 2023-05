Gratuito: festival de rock acontece em Senador Pompeu

Com realização na sexta, 12, e sábado, 13, 6ª edição do festival Humaitá Rock traz shows de nomes como Mateus Fazeno Rock e Luiza Nobel

Na próxima sexta, 12, e sábado, 13, o município cearense de Senador Pompeu irá acolher a programação do 6º Humaitá Rock, festival gratuito que reúne música e outras linguagens. Todas as atrações são gratuitas e abertas ao público.

No line-up de apresentações, que ocorrem nos dois dias de evento, estão os artistas Mateus Fazeno Rock, Neto Inácio, Assiszinho, Rayná, Luiza Nobel, The Good Garden e Anselmo Sós.

Além da parte musical, o evento ainda conta com visita guiada ao Sítio Histórico da Barragem do Patu, oficina de fotografia e outras apresentações culturais. O Humaitá Rock realizará, ainda, uma roda de conversa sobre realização de festivais de forma independente de forma descentralizada.

O festival é um dos pólos da cena artística da região do sertão central no Ceará, destacando presenças de pessoas pretas, LGBTs+, periféricas e de tradição, como do Reisado de Boi de Caretas do Distrito de São e o grupo Parafolcórico Fulô do Sertão.

6º Festival Humaitá Rock

Quando: dias 12 e 13 de maio

Onde: Senador Pompeu

Mais informações: @humaitarock

Programação

Sexta, 12

15 horas - Oficina de Fotografia, com Emannuel Vitoriano

Onde: Departamento Municipal da Cultura

17 horas - Roda de conversa sobre a produção de festivais independentes no sertão central

Onde: Departamento Municipal da Cultura

Onde: Departamento Municipal da Cultura

21 horas - Apresentação cultural do Grupo Parafolcórico Fulô do Sertão

Onde: Praça da estação

Onde: Praça da estação

21h30 - Shows de Mateus Fazeno Rock, Neto Inácio, Assiszinho e Rayná

Onde: Praça da Estação

Onde: Praça da Estação

Sábado, 13



7 horas - Visita guiada aos casarões da Barragem do Patu, seguida de apresentação cultural com a Cia. de Teatro Arautos do Bonfim (Distrito de Bonfim - Km 20)

15 horas - Oficina de Fotografia, com Emannuel Vitoriano

Onde: Departamento Municipal da Cultura

21 horas - Apresentação cultural do Reisado de Boi de Caretas do Distrito de São Joaquim do Salgado, Senador Pompeu

Onde: Praça da Estação

Onde: Praça da Estação

21h30 - Shows de Luiza Nobel, The Good Garden e Anselmo Sós

Onde: Praça da Estação

Onde: Praça da Estação

