Gratuito: V Festival das Juventudes acontece no Grande Bom Jardim

A quinta edição do Festival das Juventudes acontece entre os dias 13 de maio e 17 de junho em equipamentos do Grande Bom Jardim (GBJ). O projeto tem como tema "Favela Vive" e dispõe de programação gratuita para 80 jovens.

O evento tem como proposta engajar jovens em debates sobre direitos humanos por meio de atividades de arte e cultura. Entre os 80 adolescentes participantes, estão 60 representantes de grêmios de escolas de Ensino Médio e 20 integrantes de coletivos criados para discutir raça, gênero e sexualidade.

Realizadas pelo Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS), por meio do grupo Jovens Agentes de Paz (JAP), as ações do Festival começam seguem pelos próximos quatro sábados. Os debates presentes no cronograma envolvem temas como representatividade nas mídias, gênero e sexualidade, formação política, artes e afetos.

Já as oficinas transitam entre linguagens artísticas, a exemplo de fotografia, palhaçaria e colagem. O encerramento será realizado com visitas ao Centro Cultural Canindezinho e ao Centro Cultural Bom Jardim.

V Festival das Juventudes 'Favela Vive'

Quando: 13 e 27 de maio e 3 e 17 de junho, a partir das 8 horas



13 e 27 de maio e 3 e 17 de junho, a partir das 8 horas Onde: Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (av. Osório de Paiva, 5623 - Canindezinho)



Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (av. Osório de Paiva, 5623 - Canindezinho) Gratuito

Mais informações e programação: no Instagram @jovensagentesdepaz

