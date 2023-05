Viagem com estilo: como montar looks usando apenas mala de mão

Seja em destinos nacionais ou internacionais, levar somente mala de mão no avião é comum entre pessoas que não desejam ter mais gastos com bagagem. No entanto, o espaço limitado pode ser desafiador na hora de escolher quais peças de roupa levar.

Para quem quer montar bons looks durante a viagem, mas também economizar espaço na mala, a consultora de moda Camile Stefano dá dicas de como escolher peças e montar uma curadoria minimalista, capaz de unir estilo e praticidade.

1. Blusas neutras

Na hora de montar a mala, uma dica da consultora é começar pela parte de cima. Para ela, blusas neutras são indispensáveis. Preto, branco, cinza, bege e marrom são algumas opções de cores que aumentam a possibilidade de combinações com outras peças. Ao selecionar blusas neutras, você poderá levar menos peças, com a perspectiva de usar a mesma camisa várias vezes de diferentes jeitos.

2. Calças

Na hora de escolher peças para cobrir as pernas, não pode faltar uma calça jeans. A peça funciona em diferentes ocasiões e dá para montar looks diversos ao combiná-la com as blusas neutras. Outra opção é a calça de alfaiataria, que também é versátil, mas é mais sofisticada que o jeans, podendo ser usada em situações que pedem um traje mais social.

3. Saias

Para quem quer levar uma peça coringa, mas super estilosa, não pode faltar uma saia tweed. “Um modelo preto em tweed, por exemplo, pode ser usado com meia-calça e facilmente se encaixar em produções para o dia e para a noite”, explica Camile Stefano. Para destinos tropicais, a saia envelope é uma opção.

4. Calçados

Os calçados costumam ser as peças mais pesadas da mala. Para economizar espaço, a consultora de moda sugere duas opções: uma bota e um tênis. Ela indica que os coturnos são versáteis e podem ser usados com diversos tipos de roupa, enquanto os tênis esportivos são fáceis de transportar. Se o destino é um local de praia ou apenas quente, você pode optar por papetes e rasteiras, sandálias que estão em alta no momento e são mais adequadas para esse tipo de clima.

5. Acessórios

Para Camile Stefano, o segredo para montar looks estilosos e economizar espaço na mala é apostar em acessórios ou até terceira peça, como casacos, que podem ser usados durante o trajeto no avião, para não ocupar a bagagem. A especialista indica duas opções: “gargantilhas, que podem adicionar autenticidade e estilo ao visual, e um trench coat, que transmite ar de confiança e elegância clássica.”.

