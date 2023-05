Influenciadora Flávia Big Big morre aos 26 anos

A influenciadora potiguar Flávia Big Big morreu, aos 26 anos, após luta contra o câncer. A informação foi anunciada no Instagram pela sua irmã, Fabíola Gomes, na manhã desta segunda-feira, 8. Conhecida por memes nas redes sociais, Flávia estava internada no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal (RN), desde 14 de abril.

“Obrigada a todos que estavam orando por nossa irmã. O sofrimento de nossa Big acabou. Ela agora está com papai no céu”, disse Fabíola. A irmã estava à frente das atualizações sobre o estado de saúde da influenciadora para fãs na internet. Segundo a auxiliar de serviços gerais à Revista Quem no último dia 2, seu estado era grave e Big Big estava em coma induzido.

Flávia anunciou nas redes sociais em 5 de março o diagnóstico de câncer e disse também que havia sido diagnosticada com anemia e problemas pulmonares. A última postagem dela em seu perfil no Instagram ocorreu em 20 de março.

“Minha irmã se sentia cansada e tinha febre fazia tempo. No início, ela ficou num vaivém de hospital, mas voltava para casa, tomava remédio e a febre não passava. Quando fizeram outros exames, viram que ela estava com câncer. [Os médicos] Já estavam desconfiados disso, mas não davam certeza. É um linfoma, mas ainda estão fazendo biópsia [para saber se é linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin]", disse Fabíola à Revista Quem em 25 de abril.

De acordo com ela, Flávia estava tratando a anemia, mas teve que ser transferida para o hospital universitário para retirar o líquido que ficou no pericárdio, no coração. Os primeiros dias depois da cirurgia, relata, foram assustadores e, apesar de a equipe médica ter informado que Big Big sairia acordada, ela “saiu intubada”.

Flávia Big Big tinha mais de 250 mil seguidores no Instagram. Na internet, fãs deixaram mensagens de despedida e relembraram vídeos marcantes da influenciadora. “Descanse em paz, diva!”, disse um usuário.

Poxa a Flávia Big Big morreu por complicações de um câncer,que tenha uma passagem em paz pic.twitter.com/3bysshkQfx — Filipe Arthur (@OFilipeArthur) May 8, 2023