Beto Barbosa comemora 40 anos de lambada com novo show e DVD

Conhecido mundo afora como Rei da Lambada, o cantor Beto Barbosa é a voz por trás de grandes hits, como “Adocica” e “Preta”. Músicas lançadas por ele entre os anos 1980 e 90, todas são cantadas até hoje em festas e shows pelo Brasil. Tendo isso em vista, o Círculo Militar de Fortaleza receberá o artista no dia 13 de maio, em evento que comemora o Dia das Mães.

Segundo o artista, o repertório principal do show homenageia seus 40 anos de carreira, fazendo uma “viagem no tempo” e trazendo principalmente suas obras de maior sucesso. “A gente também dá uma passeada pelas músicas que eu gosto de cantar em casa e no karaokê”, conta Beto, afirmando que o espetáculo contará não só com lambada, mas também com merengue, salsa e um pouco de forró.

Aos 68 anos, a rotina de Beto continua movimentada. “Eu continuo trabalhando no Brasil inteiro”, afirma. Entre o ano passado e o início deste, por exemplo, o artista paraense realizou diversas apresentações em São Paulo e esteve presente no Carnaval de Salvador, ao lado da cantora Cláudia Leitte.

Em um desses shows na capital paulista, o músico aproveitou para pensar em um novo projeto: o lançamento de um DVD. “No show que eu fiz em Aldeia da Serra, nós aproveitamos para gravá-lo para dar uma amadurecida nele e preparar o show dos 40 anos”, explica.

Apesar de ainda não ter previsão de lançamento para o DVD, Beto pretende viabilizá-lo por meio da Lei Rouanet, tendo em vista que será um projeto maior do que as apresentações que costuma fazer.

Beto Barbosa: Novas músicas

Atualmente, Beto Barbosa não costuma lançar músicas novas sempre, mas sim quando surgem boas ideias, focando assim no que está habituado a fazer e não somente em lançamentos rápidos.

Uma das mais recentes canções divulgadas pelo cantor foi “Loukita”, que já está disponível nas plataformas digitais. “Ela é uma mistura bem gostosa de salsa, merengue e lambada”, explicou.

Beto Barbosa: show Especial Dia das Mães

Quando : 13 de maio, a partir das 20 horas



: 13 de maio, a partir das 20 horas Onde : Círculo Militar de Fortaleza (Rua Canuto de Aguiar, 425, Meireles)



: Círculo Militar de Fortaleza (Rua Canuto de Aguiar, 425, Meireles) Ingressos : site OutGo



: site OutGo Mais informações: (85) 99966.0958, @sw.producao ou @betobarbosa



