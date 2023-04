Daniel Radcliffe, o Harry Potter, é pai pela primeira vez

Daniel Radcliffe, o Harry Potter, e sua esposa, a atriz Erin Darke, foram vistos passeando com o primeiro filho do casal

O primeiro filho dos atores Daniel Radcliffe e Erin Darke nasceu. O eterno Harry Potter foi visto passeando com a esposa e o recém-nascido na última segunda-feira, 24, em Nova York, nos Estados Unidos.

Em março deste ano, foi confirmada a notícia de que o casal estava aguardando o primeiro filho. O bebê do casal de atores nasceu em abril. Daniel Radcliffe e Erin Darke se conheceram durante as filmagens do longa-metragem “Versos de um Crime”, de 2012, e estão juntos desde então.

Daniel Radcliffe, o Harry Potter, e sua esposa, a atriz Erin Darke, foram vistos passeando com o primeiro filho do casal (Foto: Daily Mail/Divulgação)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A atriz estadunidense Erin Darke é conhecida por sua atuação nas séries “Good Girls Revolt” e “The Marvelous Mrs. Maisel”, e também apareceu nos longas-metragens “Para sempre Alice” (2014) e “Seven Lovers” (2015).

Já o britânico Daniel Radcliffe é estrela da franquia de “Harry Potter” (2001 - 2011), e participou dos filmes “A Mulher de Preto” (2012) e “Truque de Mestre 2: O Segundo Ato” (2016).



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags