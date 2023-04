MinC: Prêmio seleciona 40 livros inéditos escritos por mulheres

O Ministério da Cultura (MinC) realizará nesta quarta-feira, 5, o lançamento oficial do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura Produzida por Mulheres. A iniciativa destinará R$ 2 milhões para a seleção de 40 livros inéditos desenvolvidos por mulheres ficcionistas nas categorias de romance, contos, crônicas, roteiro de teatro, poesia e quadrinhos.

Com isso, cada escritora selecionada receberá R$ 50 mil. A ação do MinC ocorre em alinhamento com o Ministério das Mulheres e com o Governo Federal dentro de iniciativas para reconhecer “as mulheres como protagonistas”. O edital completo do prêmio será divulgado nesta quarta-feira, 5.

As inscrições ficarão disponíveis por 90 dias. As autoras devem apresentar carta de intenção de publicação do livro selecionado, seja por editora nacional ou produção independente. Oito mulheres especialistas do setor constituirão a comissão de seleção para a escolha e premiação das obras literárias.



O intuito do prêmio é “promover, valorizar e difundir a literatura brasileira feita por mulheres, incentivar novas escritoras e estimular a formação de leitores de literatura feita por mulheres”.

Quem foi Carolina Maria de Jesus?

Homenageada no nome da premiação literária, Carolina Maria de Jesus foi uma importante escritora brasileira e autora do livro “Quarto de Despejo - Diário de uma Favelada”. Nascida em Minas Gerais em 1914, ela teve uma infância difícil, marcada pela fome e pela pobreza. Ao se mudar para São Paulo com seus três filhos, passou a viver em 1948 na Favela do Canindé.

Lá, começou a registrar em cadernos suas observações sobre a vida na favela e as experiências enquanto catadora de papel. Em 1960, lançou “Quarto de Despejo”, sucesso de vendas e com tradução para 16 idiomas. Carolina Maria de Jesus faleceu em 1977, vítima de uma crise de insuficiência respiratória.

Em 2021, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) concedeu o título de doutora honoris causa à escritora.



