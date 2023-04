Com Matuê e Wiu, Plantão Festival acontece nesta quinta em Fortaleza

Plantão Festival tem Matuê, Teto, Marcelo D2, L7nnon, Welisson, Arthurzim, Djonga, Major RD e Wiu no line-up; show de trap acontece no Marina Park Hotel

Nesta quinta-feira, 20 de abril, acontece o Plantão Festival em Fortaleza. O line-up reúne as principais vozes atuais do trap e rap brasileiro, como Matuê, Teto, Marcelo D2, L7nnon, Welisson, Arthurzim, Djonga, Major RD e Wiu. A expectativa é reunir 30 mil pessoas no Marina Park Hotel.

O Festival foi desenvolvido pela 30PRAUM e contou com curadoria de Matuê, que vê o evento como meio de garantir a independência dos artistas do rap e trap.

"Existe um movimento do rap em relação a nossa independência, principalmente a nossa autonomia financeira e sobre as nossas escolhas dentro do segmento, onde a gente tenta desenvolver nossos próprios festivais, justamente pra tirar as mãos de outros empresários, pessoas que às vezes não tem contato com a cultura do rap de uma forma tão íntima quanto nós artistas e produtores que estamos dia após dia lançando música, conectando com nossos fãs", explica.

“Um dos nossos principais pilares é incentivar e apoiar os artistas independentes do rap e do trap no Nordeste e disseminar essa cultura na região. Temos certeza de que o evento será um sucesso e já estamos estruturando novas edições em outros estados do Brasil, além de levar o festival para outros países. Esse projeto é o reflexo de todo o trabalho que desenvolvemos nos últimos anos e faz parte de um momento de expansão e novas frentes de atuação da empresa”, conta Clara Mendes, CEO da 30PRAUM.

Além do evento trazer destaque para rappers, também coloca a Nordeste em foco, mostrando que o rap e trap têm artistas e fãs do segmento na região. O line-up também coloca em evidência cantores de Fortaleza, como Matuê, Wiu, Welisson, Arthuzim, West Reis e outros.

"Esses moleques que já estão ganhando expressividade dentro da cena de Fortal a gente fez questão de colocar no nosso Festival, dar o momento deles de destaque", conta Matuê. O artista ainda afirma que o Festival deve seguir para outros estados, principalmente da região Nordeste.

A abertura dos portões acontece às 20 horas de hoje e os ingressos podem ser comprados online no site da Efolia e nas lojas físicas da Greenish por a partir de R$ 70. O evento será dividido em três setores: Arena, Front e Lounge, sendo este último uma área Open Bar com direito a água, refrigerante, cerveja, vodka, gin, e whisky a vontade (apenas para maiores de 18 anos). Todos os setores também terão acesso a b, além de experiências espalhadas no espaço.



Plantão Festival: confira a ordem das apresentações

Welisson

Arthurzim convida Doixtom, West Reis e Omni Black

Major RD

Marcelo D2

L7nnon

Matuê, Teto e Wiu

Djonga

Plantão Festival: o que pode e não pode levar?

Pode : Documentos pessoais, óculos escuros, carregador portátil, chapéu ou boné.

: Documentos pessoais, óculos escuros, carregador portátil, chapéu ou boné. Não pode: Alimentos e bebidas em geral, copos, garrafas, latas, utensílios de armazenamento e objetos de vidro, drogas ou substâncias ilícitas, substâncias inflamáveis ou corrosivas, objetos pontiagudos, cortantes ou perfurantes, mochilas e capacetes.

Plantão Festival

Quando : quinta-feira, 20 de abril, às 20 horas

: quinta-feira, 20 de abril, às 20 horas Onde : Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

: Marina Park Hotel (Av. Presidente Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Ingressos : Online no site da Efolia e nas lojas físicas da Greenish

: Online no site da Efolia e nas lojas físicas da Greenish Mais informações: Link

