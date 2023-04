Morre Ahmad Jamal, pianista americano de jazz, aos 92 anos

Ahmad Jamal, famoso pianista, compositor e diretor de orquestra de jazz americano, morreu aos 92 anos de idade no último domingo, 16. A informação foi confirmada por Laura Hess-Hey, viúva do músico, ao jornal The Washington Post.

Sumayah Jamal, filha do músico, disse ao The New York Times que a causa da morte foi em decorrência de um câncer de próstata.

Amigo de grandes nomes da música, como Miles Davis, Ahmad Jamal influenciou o trabalho de outros tantos, incluindo o pianista McCoy Tyner.

O músico venceu diversos prêmios durante a carreira, incluindo a prestigiosa Ordem das Artes e das Letras da França em 2007 e um Grammy pelo conjunto de sua carreira em 2017.

Nascido como Frederick Russell Jones em Pittsburgh, Jamal se converteu ao islã em 1950. Ele iniciou a carreira na década de 1940, durante a revolução do bebop, e ajudou a atrair um público mais amplo para o jazz.

Seu estilo era descrito como baseado na surpresa, nas rupturas, no uso dos silêncios, com timbres românticos, com um fraseado dinâmico e leve. A revista The New Yorker afirmou, no ano passado, que na década de 1950 "seu conceito musical foi uma das grandes inovações da época".

O álbum "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me", lançado em 1958, marcou o início de seu sucesso. O disco passou mais de 100 semanas na lista Billboard, o ranking norte-americano de álbuns mais populares.

Em uma entrevista ao The Times no fim do ano de 2022, Ahmad Jamal disse: "Ainda me ocorrem algumas ideias novas. Eu continuo evoluindo, cada vez que me sento ao piano.".



