Morre ator Murray Melvin, de ‘O Fantasma da Ópera’, aos 90 anos

O ator britânico Murray Melvin, que estrelou a adaptação cinematográfica de "O Fantasma da Ópera" (2004) e "Barry Lyndon" (1975), de Stanley Kubrick, morreu na última sexta-feira, 14, aos 90 anos de idade. A informação foi confirmada por um de seus parentes.

"É com grande tristeza que devo anunciar a morte de Murray Melvin", publicou no Twitter o diretor de cinema Kerry Kyriacos Michael, no sábado, 15.

De acordo com o cineasta, o ator sofreu uma queda em dezembro de 2022 "da qual nunca se recuperou completamente". “Ele era um dos meus amigos mais próximos e fará falta para muitos de nós que tivemos o privilégio de conhecê-lo”, compartilhou Kerry.

Murray Melvin faleceu na sexta-feira, dia 14 de abril, no Hospital St Thomas, em Londres, capital da Inglaterra. O britânico nasceu em 10 de agosto de 1932 e, além de ator, escreveu os livros “The Art of Theatre Workshop” e “The Theatre Royal, A History of the Building”.

It's with great sadness that I have to announce the death of Murray Melvin - actor, director and theatre archivist. pic.twitter.com/0PXn2sBbWp — Kerry Kyriacos Michael MBE (@1KerryMichael) April 15, 2023

"Ele foi um vilão maravilhoso no papel de Bilis Manger, na série 'Torchwwod'" (2006), disse o produtor Russel Davies, em uma publicação no Instagram.

Na postagem, o roteirista acrescentou: “Ele viveu um século e viu a compreensão de sua identidade mudar tão profundamente, e o fez com dignidade, classe e sagacidade.”.

Em 1962, Melvin recebeu o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Cannes por sua atuação em "Um Gosto de Mel" (1961), do diretor britânico Tony Richardson.

O ator também esteve no elenco dos filmes “Solo para Sparrow” (1962), “Os demônios” (1971) e “Alice no País das Maravilhas” (1999).



