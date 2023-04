Coach de Fracassos: cearense faz sucesso com frases desmotivacionais

Com livro e mais de 700 mil seguidores, cearense usa humor de "frases anti-motivacionais" para discutir sobre positividade tóxica e como lidar com adversidades

“Não existe algo que mais motive uma pessoa que o ódio”. Para um leitor desavisado, essa frase pode surgir como uma surpresa diante de tantas possibilidades de estímulo para alcançar um objetivo, como sonho ou um forte desejo. No caso do cearense Júlio Peixoto, o incentivo veio a partir da raiva.

Há alguns anos, o engenheiro de computação estava em situação de obesidade e em meio a um quadro de pré-diabetes. Percebeu que precisava mudar seu estilo de vida e, após consultas médicas, reeducação alimentar e disciplina em exercícios, perdeu 45 kg em seis meses. Ele estava curtindo a nova rotina e considerava positivos os resultados alcançados.

Um dia, porém, ao ir a uma festa de aniversário de um amigo, ouviu de uma pessoa que ele havia emagrecido “de forma errada” - afinal, “ele sofreu” durante o processo por não ter comido como queria. “Você é nutricionista?”, Júlio questionou. “Não, sou coach de emagrecimento. Estou terminando o curso de administração”, ouviu em resposta.

“Tomado” pela raiva diante da situação, o cearense decidiu se manifestar contra os tais coaches que não possuem formação especializada. A saída? O humor: “O motivo foi ver uma galera que não tem compromisso com a ciência, a saúde, com o profissionalismo e com classes de trabalho se meter a lidar com coach do nada. Aí eu fui tirar onda em cima dessa ideia”.

Surgiu em 2018, assim, a página no Facebook “Coach de Fracassos”. “Não foi fácil, mas fracassei novamente!”, afirma uma publicação em destaque no perfil. Aos montes, risos, comentários e brincadeiras sobre a frase inusitada, apenas uma das várias frases “anti-motivacionais” utilizadas para discutir sobre positividade tóxica e como lidar com adversidades.

Figurinhas no WhatsApp, perfil no Instagram e até livro já acompanharam Júlio Peixoto ao longo da trajetória com o “Coach de Fracassos”. Hoje, a conta na rede social ultrapassa a marca de 720 mil seguidores e conta com uma legião de fãs que se sentem “acolhidos” nas publicações desmotivacionais.

Ao longo do tempo, a proposta da página foi mudando. Se a trajetória começou como uma resposta direta aos tais mentores sem formação, houve um ponto em que Júlio percebeu a necessidade de discutir sobre uma questão que domina as redes sociais: a “positividade tóxica”, ou seja, buscar pensamentos positivos a todo custo sem refletir sobre a importância do contraditório.

“A ideia primeiro foi ‘frescar’ com isso. Aí, com o tempo, comecei a estudar e ler um pouco mais e me deparei com a ‘positividade tóxica’. Vi que era a personificação do coach e comecei a bater de frente com isso. No meio da pandemia eu comecei a sair de uma página de falar uma frase desmotivacional e descobrir que o propósito de humanizar o fracasso, de aprender com seus erros”, indica o cearense.

Durante o período mais crítico da pandemia, ele notou a grande replicação de discursos que seguiam o lema da positividade tóxica: “Estava em uma fase da pandemia de que você tinha que estar feliz. Não, não tem que ficar feliz. ‘Vai dar certo’. Como assim ‘vai dar certo’, com milhares de mortos? Era o tempo todo essa positividade tóxica. A gente vive em uma sociedade em que você é obrigado a ser feliz”, afirma.

Ele acrescenta: “Essa visão da felicidade foi vendida como comportamento e as pessoas se esforçam para ser felizes. Na minha visão, a felicidade não é para você se esforçar, é para você sentir”. Outro ponto debatido pelo engenheiro de computação é a defesa desenfreada pela meritocracia.

“O problema é que a gente está em uma sociedade em que muitas pessoas não têm nem o direito de tentar. Tem gente que precisa escolher entre estudar ou trabalhar. Esse discurso de meritocracia de coach tem uma visão limitada de que você ‘pode fazer o que quiser’, mas é uma forma de induzir as pessoas a criar esperanças sem perceber os problemas desse contexto”, analisa.

Assim, Júlio afirma: “O coach fala da meritocracia de uma forma muito simplória. Isso ajuda quem é fã do capitalismo selvagem a pensar que não há o que fazer e que basta a pessoa ‘se virar’. É um pensamento completamente deslocado do contexto social e econômico das pessoas”.

Peixoto também defende a ideia de que o fracasso não é necessariamente a antítese do sucesso: é apenas uma etapa para alcançá-lo. “O sucesso é formado por vários fracassos. Eu comecei a tratar isso de uma forma um pouco mais direcionada na página. As frases são as mesmas, mas o contexto das legendas tem essa proposta”. Assim, ele também busca falar sobre saúde mental.

A partir do humor, o criador do “Coach de Fracassos”, então, tenta provocar reflexões em seus seguidores: “Eu acho que o humor está sempre voltado para a felicidade, para rir, mas você pode ter um momento de reflexão de rir de algo que aconteceu no passado. Quando eu digo: ‘lute como nunca e perca como sempre’, é para pensar o que você está fazendo de errado para lutar tanto e continuar perdendo. Esse tom de reflexão em meio ao absurdo é importante, junto com esse sarcasmo. Essa é a proposta do humor da página”.

Coach de fracassos: Humanizando o fracasso com doses de humor

de Júlio Peixoto

Editora BestSeller

322 páginas

Quanto : preço médio de R$ 34,90 na Amazon

: preço médio de R$ 34,90 na Amazon Onde acompanhar: @coachdefracassos no Instagram

Frases desmotivacionais postadas pelo Coach

"O problema não é a segunda-feira, é a sua vida"



"Tudo passa, nem que seja por cima de você"

"A maior motivação é o desespero"

"Nada como um novo trauma para superar os antigos"

"Uma grande jornada termina com belos fracassos"

"Foi difícil chegar até aqui, mesmo não chegando em lugar nenhum"

"O fracasso é como o cheque especial: o limite fica ali"



