Netflix, Disney + e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Tromba Trem: O Filme" e "The Last Kingdom: Seven Kings Must Die", confira as opções!

Disney



Gajah, um elefante sem memória, vira celebridade da noite para o dia, mas o estrelato tem vida curta quando se torna suspeito de crimes misteriosos.

Netflix

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die é um filme de drama histórico britânico dirigido por Edward Bazalgette, escrito por Martha Hillier e baseado em The Saxon Stories de Bernard Cornwell. É uma continuação da série de televisão The Last Kingdom. Alexander Dreymon reprisou seu papel como Uhtred de Bebbanburg.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Assombrosas



Bebê Oggy - Temporada 2



Como Ficar Rico - Temporada 1



Power Rangers: Agora e Sempre



O Império dos Chimpanzés



O Chefinho: De Volta ao Berço - Temporada 2



Desejo Obsessivo - Temporada 1



Um Homem da Flórida - Temporada 1



Queenmaker - Temporada 1



The Last Kingdom: Seven Kings Must Die



Disney +

Amphibia



Equipe de Resgate



The Mandalorian



Tromba Trem: O Filme



Tá Tudo Certo – Temporada 1



Projeto Renner – Temporada 1



Aventura em Matilha – Temporada 1



Família em Obra



Supergatinhos – Temporada 1



Prime Video

Jubileu



Kabzaa



Thomas e Seus Amigos: O Mistério da Montanha Azul



Star Trek: Picard - Temporada 3



Soltos em Salvador- Temporada 3



LOL: Qui rit, sort! - Temporada 3



Salada Grega - Temporada 1



O Poder - Temporada 1



The Marvelous Mrs. Maisel - Temporada 5



Caravana das Drags - Temporada 1



Star+

Kardashians



Pandora : Além do Paraíso



Law & Order: Organized Crime



Phil Spector



Equipe de Emergência



A Última Ficha



Rapcaviar: Os Famosos do Rap



Um Pedido de Desculpas



Em Meus Sonhos



The Wonderful: Stories from the Space Station

