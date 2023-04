Dia Mundial do Café: franquia distribui café gratuito em Fortaleza

No Dia Mundial do Café, comemorado nesta sexta-feira, 14, os amantes de café em Fortaleza vão ganhar um presente especial. A Mais1.Café, uma das maiores franquias de cafeterias do Brasil, irá distribuir 100 mil cafés de graça em Fortaleza.

Para participar da ação e receber o café gratuito, o cliente deverá baixar o aplicativo do Mais1.Café, gerar um código e apresentar no balcão da loja participante. Em Fortaleza, a cafeteria possui unidades nos bairros do Centro, Fátima, Meireles, Aldeota, Edson Queiroz e Coité

A ação irá durar durante toda a sexta-feira, 14, e os apreciadores poderão solicitar o café gratuito nas versões coado ou espresso, feito em um blend exclusivo para os grão de origem 100º arábica.

“Para quem ainda não teve a oportunidade de experimentar ou para os clientes que já amam a Mais1, estamos aproveitando esta data especial para oferecer nosso café nas versões puras, para que todo mundo possa sentir a qualidade!”, declara Gare Marques, fundador e diretor de marketing da Mais1.Café.

Dia Mundial do Café

Quando: sexta-feira, 14

Onde: unidades da Mais1.Café em Fortaleza

Como: baixar o aplicativo da Mais1.Café e gerar um código

Gratuito



