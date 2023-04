Festival Restaurant Week começa nesta quinta, 13, em Fortaleza

Com a participação de 30 restaurantes de Fortaleza, começa nesta quinta-feira, 13, a 18º edição do festival Fortaleza Restaurant Week. O evento, considerado um dos maiores de gastronomia do Brasil, terá duração de um mês e conta com um amplo leque de sabores para os que desejarem participar.

Este ano o evento aposta nas heranças da culinária brasileira. Segundo o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, os restaurantes poderão explorar a pluralidade de influências culinárias presente em nosso país e a regionalidade nos pratos que serão oferecidos. Já o público poderá conhecer a história de cada um deles.

A Restaurant Week conta com cardápio completo — entrada, prato principal e sobremesa — e preços diferenciados. Três categorias de menu são oferecidas: Tradicional, Plus e Premium, disponíveis para almoço e jantar. A cada menu vendido no festival também será estimulada a doação de R$2 para o Instituto Primeira Infância (Iprede), voltado para atender crianças e mulheres em situação de vulnerabilidade, focado em promover desenvolvimento na primeira infância.

Participam da 18º edição 30 restaurantes de Fortaleza e um em Caucaia. São eles:

Asttore Forneria

Balcone Restô

Brava Wine (Aldeota e Iguatemi)



Butcher’s 746



Caravaggio Cucina & Vino



Carbone Steakhouse

Cemoara Restaurante



Cervejaria Turatti (Varjota, Riomar Papicu e Riomar Kennedy)



Donkey Head



Fuhi Sushi Lounge



Ita Cucina



Kandô Praia (Cumbuco/ Caucaia)



L’Ô Restaurante



Las Pasta Gialla - Shopping Patio Dom Luiz



Loft Cafe - Cozinha Cosmopolita



Mangue Azul



Matisse Cuisine et Art



Medit Bistrô



Mézzi

Murano Grill



O Banquete

Órbita Blue



Pipo Restaurante



Ryori Sushi Lounge (Meireles e Iguatemi)



Santa Grelha (Meireles e Iguatemi)



ZOI Restaurante



São Conrado



Parrileiro



Forneria Coriolano



Café Viriato

La Dulce Vita

Fortaleza Restaurant Week 2023

Quando: 13 de abril a 13 de maio

Quanto: Menu Tradicional - R$49,90 (almoço) e R$64,90 (jantar); Menu Plus - R$59,90 (almoço) e R$74,90 (jantar); Menu Premium - R$69 (almoço) e R$99 (jantar)

Ação Social: doação de R$2 por menu vendido para o Iprede

Mais informações: @restaurantweekbrasil

Site: www.restaurantweek.com.br



