Netflix, Disney + e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Cidade Invisível" e "A Garota Invisível", confira as opções!

Netflix



A segunda temporada de "Cidade Invisível" começa dois anos após o desaparecimento de Eric (Marco Pigossi). Eric aparece em um santuário natural localizado na Amazônia, o qual é protegido por indígenas e sofre com o garimpo ilegal. Enquanto ele estava sumido, Luna e Inês (Alessandra Negrini) foram até as proximidades do local procurá-lo, até que Eric acorda e se vê novamente ligado a entidades do folclore brasileiro, agora tendo também habilidades sobrenaturais.

​Clique aqui para ver o trailer

Star +



“A Garota Invisível” é um thriller espanhol baseado no romance de mesmo nome que serve como primeiro livro da trilogia do escritor Blue Jeans é sobre o assassinato de uma jovem na cidade de Cárdena que mudou para sempre a vida de seus habitantes.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Inuyasha



O Cerco de Waco



Atlanta - Temporada 3



Vosso Reino - Temporada 2



Cidade Invisível - Temporada 2



O Agente Noturno - Temporada 1



Casamento às Cegas - Temporada 4



Disney +

A Arca das Girafas



The Mandalorian



The Bad Batch



Prime Video

Disque Jane



Perfect Addiction



Pedro Coelho 2: O Fugitivo



Star+

Animal



Bela Vingança



Very Valentine



A Próxima Aposta



Escapando da Seita Nxivm



Amor nas Alturas – Temporada 1



Abbott Elementary – Temporada 2



A Garota Invisível – Temporada 1



Desafio Sob Fogo – Temporada 2



Ringo: Glória e Morte – Temporada 1



Assassinato no Campus – Temporada 1



Wu-Tang: An American Saga – Temporada 3



