Banda brasileira tem carro destruído por tornado nos EUA

Durante a realização de um festival de música em Illinois, nos EUA, um tornado atingiu a região e o teto do local desabou enquanto o grupo brasileiro se apresentava

O teto de um teatro desabou devido a uma tempestade, enquanto a banda brasileira Crypta se apresentava na noite dessa sexta-feira, 31 de março, em Illinois (EUA). Caso ocorreu durante um festival de death metal no Apollo Theater

Uma pessoa morreu e 28 pessoas ficaram feridas em decorrência da tempestade. Entre elas, cinco foram encaminhadas ao hospital em estado grave.

Na conta oficial do Instagram, a banda brasileira, formada totalmente por mulheres, tranquilizou seus fãs, assegurando que elas e as demais bandas presentes no teatro estão em segurança.

“Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome (uma espécie de trailer), mas estamos bem!", diz a postagem.

O tornado que atingiu o teatro foi apenas um de uma série que atingiu a região norte-americana na sexta-feira, deixando 11 pessoas mortas e cidades incomunicáveis. Até o momento, não houve pronunciamento oficial do Apollo Theater.

Banda Crypta

Formada em 2019, na cidade de São Paulo, a Crypta é uma banda feminina de death metal, formada por Fernanda Lira, Luana Dametto, Tainá Bergamaschi e Jéssica di Falchi. A banda é conhecida por canções, como "From the Ashes" e "Death Arcana".

