Fortal 2023: datas da edição de 30 anos do festival são anunciadas

O Fortal anunciou nesta quarta-feira, 29, as datas da edição de 2023. O evento será realizado de 20 a 23 de julho, novamente na Cidade Fortal. Neste ano, a festa alcança um feito importante: serão celebrados os 30 anos do festival de música. As informações sobre as atrações serão divulgadas em breve.

As novidades, que também incluem uma nova marca para comemorar a edição de 30 anos, foram anunciadas pela organização do Fortal. Ainda de acordo com a produção do evento, estão confirmadas as estruturas do Corredor da Folia, do Camarote Mucuripe e do Palco Avenida.

Festa tradicional no calendário de eventos de Fortaleza, o Fortal voltou a ser realizado em 2022 após interrupção pela pandemia. A “micareta” do ano passado contou com nomes de peso como Harmonia do Samba, Bell Marques, Timbalada, Nattan e Banda Eva.

Fortal 2023

Quando: de 20 a 23 de julho

Onde: Cidade Fortal

Quanto: preços ainda serão divulgados pela organização

