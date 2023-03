O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Sombra e Ossos - Temporada 2" e "Os Banshees de Inisherin", confira as opções!

Netflix



"Sombra e Ossos" acompanha Alina Starkov e se passa em um mundo repleto de magia, Ravka. Neste universo, a escuridão e as criaturas malignas são presenças constantes. Eis que Alina descobre em si o poder da luz, algo capaz de acabar com a escuridão do reino de uma vez por todas. Porém, para ter sucesso nessa jornada, ela terá que enfrentar poderosas figuras do mal.

Star +



Situado numa ilha remota na costa oeste da Irlanda, "Os Banshees de Inisherin" acompanha os amigos de longa data Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson) que se encontram num impasse quando Colm, inesperadamente, põe fim à amizade deles. Um estupefato Pádraic, amparado pela sua irmã Siobhán e pelo problemático jovem ilhéu Dominic, esforça-se para recuperar o relacionamento, recusando-se a aceitar um não como resposta. No entanto, os esforços repetidos de Pádraic apenas fortalecem a determinação de seu ex-amigo e, quando Colm entrega um ultimato desesperado, os eventos sucedem-se rapidamente com consequências inesperadas.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

O Rei das Sombras



O Cerco de Waco



A Elefanta do Mágico



Vosso Reino - Temporada 2



Cidade Invisível - Temporada 2



Sombra e Ossos - Temporada 2



O Maestro e o Mar - Temporada 1



Até o Céu: A Série - Temporada 1



Cadê Nossa Humana? - Temporada 1



A Casa Mágica da Gabby - Temporada 7



Disney +

Rumo ao Desconhecido – Temporada 1



Garota da Lua e o Dinossauro Demônio – Temporada 1



Reflexões Sobre a Vida com Robin Roberts – Temporada 2



Bono & The Edge: A Sort of Homecoming com Dave Letterman



Prime Video

Swarm



Turma de 2007



Fúria incontrolável



Dom - Temporada 2



Sin Huellas - Temporada 1



Star+

O Que Me Faz Pular



Por Toda a Minha Vida



Os Banshees de Inisherin



O Estrangulador de Boston



Um Natal em Família Diferente



É Hora de Passar o Natal em Casa



Colombiana: Em Busca de Vingança



Quem Dá Mais? – Temporada 2



Desafio Sob Fogo – Temporada 2



Abbott Elementary - Temporada 2



Detetives da Web – Temporada 1



A Garota Invisível – Temporada 1



Casamento Arranjado – Temporada 1



Assassinato no Campus – Temporada 1



Soul of a Nation Presents: Black in Vegas



A Maldição dos Chippendales – Temporada 1



O Mistério do Soldado Desaparecido – Temporada 1



