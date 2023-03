Keanu Reeves brinca e diz que Brasil é "perigoso até para John Wick"

Alguns internautas brasileiros não reagiram bem à frase do ator sobre a segurança no País; confira o que Keanu Reeves falou

O ator Keanu Reeves causou polêmica entre os usuários brasileiros nas redes sociais após responder ao apresentador Danilo Gentili, no programa The Noite, que o Brasil seria muito perigoso até para o seu personagem John Wick, um assassino de aluguel.

A entrevista com Gentili fez parte da divulgação do quarto filme da franquia, “John Wick 4: Baba Yaga”. Na ocasião, Reeves foi convidado a imaginar como o protagonista conseguiria combater o crime no Brasil.

“Vir para o Brasil? Deve ser muito perigoso até para John Wick. Acho melhor ele vir para conhecer algumas pessoas e festejar”, respondeu o ator, em tom de brincadeira.

A piada sobre a segurança no País não foi bem recebida por todos os fãs brasileiros, que citaram a visão distorcida de artistas internacionais sobre o Brasil. “Boa tentativa, Keanu Reeves, mas ainda gosto de você”, compartilhou um usuário no Twitter.

boa tentativa keanu reeves mas ainda gosto de você mas só br pode falar do br pic.twitter.com/rDqaoEL1pA — xodó (@rmpeitudodazo) March 14, 2023

Keanu Reeves todo mundo te adora aqui, não me obrigue a usar esse meme com você né pic.twitter.com/hqIoy5xvU3 — aimi (@komataimi) March 14, 2023

O bate-papo entre o apresentador Danilo Gentili e Keanu Reeves no programa brasileiro The Noite ainda incluiu comentários sobre as cenas de ação filmadas no longa.

“Não gosto de dizer que uso dublês. Sempre digo que faço as cenas de ação. E faço o máximo que consigo. Mas quando o John Wick é atropelado por um carro, este não sou eu. Ele é um senhor chamado Jackson Spidell”, confessa.

Confira o trailer direto no YouTube



