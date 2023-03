Tapete do Oscar não será vermelho pela 1ª vez desde 1961; entenda

O tradicional tapete vermelho do Oscar, mais famosa premiação de cinema mundial, será substituído pela primeira vez desde 1961. A troca para o tom champanhe na premiação de 2023 se deu pela mudança de estrutura no início da cerimônia.

Neste ano, para proteger os convidados de imprevistos do tempo e para dar a "impressão" de um evento noturno, a entrada no Dolby Theatre, em Los Angeles, será coberta. A mudança foi feita por Lisa Love, colaboradora da Vogue, e Raúl Àvila, diretor criativo do Met Gala, ambos consultores criativos do evento.

"Transformamos um evento diurno em noturno. É noite, embora ainda sejam 15 horas", afirmou Love mais cedo. Para ela, a luz do dia não combina com as roupas elegantes utilizadas no evento. A cor champanhe foi escolhida a partir de um teste de tons e iluminação realizado pela equipe do evento.



Além disso, ela destaca que não há intenção em romper com as tradições do Oscar. "Isso é apenas uma leveza e espero que as pessoas gostem. Isso não significa que sempre será um tapete cor de champanhe", finalizou.

O Oscar 2023 realiza sua 95ª cerimônia neste domingo, 12, a partir de 21h (horário de Brasília). A transmissão ao vivo poderá ser assistida no Brasil na plataforma de streaming HBO Max e no canal por assinatura TNT.

