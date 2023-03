Oscar 2023: Confira a lista de vencedores em tempo real

A cerimônia de premiação do Oscar terá Jimmy Kimmel como apresentador e a cantora Rihanna fará uma performance no evento

A cerimônia de premiação do Oscar 2023 acontece neste domingo, 12 de março, no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento homenageia os principais filmes, atores, técnicos, entre outras categorias do mundo cinematográfico e é a principal premiação de cinema do mundo.

A transmissão tem início às 20 horas com a entrada de celebridades e a cerimônia começa às 21 horas. No Brasil, o público poderá assistir à premiação pelo canal da TV fechada TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

A atriz e apresentadora Ana Furtado lidera a transmissão em português e estará acompanhada pelo comentarista Michel Arouca. Carol Ribeiro e Aline Diniz cobrem o evento ao vivo, em Los Angeles.

Jimmy Kimmel é o apresentador oficial da premiação, que também terá diversos artistas para anunciar os vencedores de cada categoria. São eles: Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh e Sigourney Weaver.

O evento ainda terá apresentação da cantora Rihanna, que concorre na categoria de Melhor Canção Original com "Lift, Me Up", do longa "Pantera Negra: Wakanda para Sempre".







