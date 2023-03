Prime Video, Netflix e Star +: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Ponte para Terabítia" e "Daisy Jones & The Six", confira as opções!

Netflix



Jess sente-se um estranho na escola e até mesmo em sua família. Durante todo o verão ele treinou para ser o garoto mais rápido da escola, mas seus planos são ameaçados por Leslie, que vence uma corrida que deveria ser apenas para garotos.

Prime Video

Em 1977, a banda Daisy Jones & The Six saiu da obscuridade e alcançou o estrelato. Mas o grupo acabou abruptamente, deixando os fãs desolados. Décadas depois, os integrantes finalmente concordam em abrir o jogo e revelar a verdade.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Conta Comigo



O Enigma de Outro Mundo



Os Donos da Rua



Ponte para Terabítia



Os Condenados



Amor ao Primeiro Beijo



Patrulha Canina: O Filme



Esta Noite, Você Dorme Comigo



O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu



Sex/Life - Temporada 2



Que Cilada! - Temporada 2



Masameer County - Temporada 2



A Cúmplice do Mal: Monique Olivier



A Ovelha Carateca - Temporada 1



Next in Fashion - Temporada 2



Ridley Jones: A Guardiã do Museu - Temporada 5



Disney +

The Mandalorian



The Bad Batch



Vingadores Confidencial: Viúva Negra & Justiceiro



Zog e os Doutores Voadores



Doc McStuffins: The Doc Is 10!



Sobrevivente Primitivo com Hazen Audel: Rio Mekong – Temporada 1



Prime Video

Sayen



Os Fabelmans



Noite Infeliz



Rogai por Nós



Triângulo da Tristeza



Daisy Jones & The Six



Star+

Titanic



Jovens Virgens



A Próxima Aposta



Tokyo Revengers



A Última Noite do Ano



Isso Se Chama Amor



Everest: Procurando Michael



Nuremberg: As Fitas Perdidas



Teal Swan: A Influencer Espiritual



O Desaparecimento de Morgan Nick



Wu-Tang: An American Saga

HBO Max

Mariachis - Temporada 1



Rain Dogs - Temporada 1



Perry Mason - Temporada 2



The Last of Us - Temporada 1



