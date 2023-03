Cinema: Festival Noia acontece em formato híbrido em março

21ª edição do Noia - Festival Brasileiro do Audiovisual Universitário tem programação online a partir desta sexta, 10, e atividades presenciais no Museu da Imagem e do Som nos dias 17 e 18

O Noia - Festival Brasileiro do Audiovisual Universitário chega à 21ª edição a partir desta sexta, 10, em formato híbrido. A programação começa virtual, com realização de live de abertura a partir das 19 horas de hoje e disponibilização de curtas selecionados, incluindo da estreante Mostra Internacional. Ao longo do mês, outras atividades on-line acontecerão e, também, eventos presenciais no Museu da Imagem e do Som do Ceará. Todas as ações são gratuitas.

A partir desta sexta, será possível acessar as produções selecionadas para o festival nesta edição no canal do YouTube do Noia, incluindo os curtas das mostras internacional, brasileira e cearense. Ao todo, são 35 curtas. Já nos dias 14 e 15, sempre às 19 horas, ocorrem debates na mesma plataforma com cineastas da Mostra Nacional.

Completando a programação, a Mostra Cearense do Noia terá como palco especial o Museu da Imagem e do Som do Ceará, que recebe exibições dos curtas e debates com cineastas a partir das 17 horas da sexta, 17.

Já no sábado, 18, o MIS acolhe, no mesmo horário, abertura do Noia Itinerante CE, com exibição de três produções do Estado, e a premiação das três mostras do festival. A cerimônia terá transmissão ao vivo nas redes sociais.

21º Noia - Festival Brasileiro do Audiovisual Universitário

Quando: de 10 a 18 de março em formato virtual e nos dias 17 e 18 em formato presencial

Onde: YouTube do Noia e MIS-CE (avenida Barão de Studart, 410, Meireles)

Programação gratuita.

Mais informações: www.festivalnoia.com.br e @festivalnoia

Confira a programação:

10/3

19 horas - Live de abertura com Paulo Benevides e curadoria do Festival + disponibilização dos filmes das Mostras Cearense, Nacional, Internacional e Itinerante CE

Onde: Canal do YouTube do Festival NOIA

15/3

19 horas - Live debate com cineastas nacionais selecionados (parte 1)

Onde: Canal do YouTube do Festival NOIA

16/3



19 horas - Live debate com cineastas nacionais selecionados (parte 2)

Onde: Canal do YouTube do Festival NOIA

17/3

17 horas - exibição especial da Mostra Cearense seguida de debate + intervenção de curta em realidade aumentada com óculos 3D

Onde: Museu da Imagem e do Som – MIS-CE

18/3

17 horas - exibição de Filmes Cearenses da 20ª Edição para abertura do NOIA Itinerante CE + premiação dos filmes vencedores da 21ª edição do Festival NOIA das mostras Cearense, Nacional e Internacional



Onde: Museu da Imagem e do Som – MIS-CE

