Coldplay no Brasil: saiba como ganhar ingressos gratuitos

Projetos sustentáveis podem ganhar ingressos de graça para shows do Coldplay no Brasil; banda inicia turnê brasileira em março

Com shows marcados para acontecer durante este mês nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, Coldplay retorna ao Brasil com uma das apresentações mais aguardadas pelo público brasileiro.

Trazendo como principal proposta a sustentabilidade nas apresentações mundo afora, os shows do Coldplay no Brasil não seriam diferentes. Em uma ação on-line, os fãs da banda que elaborarem projetos sustentáveis vão poder ganhar ingressos gratuitos para o show.

Para participar, os interessados devem desenvolver um plano criativo e sustentável que emita zero carbono durante o trajeto até o local do show do Coldplay e gravar um vídeo mostrando o roteiro do deslocamento posto em prática. Com o plano feito, basta acessar o aplicativo da banda e realizar a inscrição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Veja museus que abordam contribuições de mulheres para a ciência

Os projetos mais originais e que se conectem com a proposta de sustentabilidade impulsionada pela banda serão selecionados pela Embaixada Britânica no Brasil e pela Tembici, empresa latina-americana de tecnologia para micromobilidade.

Os interessados podem inscrever seus planos até esta quinta-feira, 9. As inscrições devem ser realizadas via aplicativo do Coldplay.

Projeto carbono zero: Coldplay no Brasil

Quando: até quinta-feira, 9

Onde: inscrições no aplicativo do Coldplay

Mais informações: site da Embaixada Britânica no Brasil



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags