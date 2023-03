Coluna Vanessa Passos: Treinados para não errar ou Como encarar o fracasso na escrita

Fomos treinados desde a infância para não errar. Quando derrubamos o copo de suco, nossa mãe briga com a gente. Na escola, se você não for bem na prova, leva nota vermelha e advertência. E por aí vai. Nossa mentalidade é treinada para não falhar, não decepcionar os outros.

E isso pode prejudicar nossa trajetória literária mais do que imaginamos. Porque ficamos com pânico de errar. Com pavor de macular a ideia perfeita do livro que está na nossa cabeça. Procrastinamos a ação, porque colocar no papel a história que queremos contar é ter que estar face a face com os nossos erros.

Nosso cérebro aprendeu a ver erros como sinônimo de fracasso. Sendo assim, eu posso dar a desculpa para mim mesma de que não escrevi ou não publiquei porque sou perfeccionista - e ser perfeccionista é chique, pois é ser mais cuidadoso, e merece aplausos. Elisabeth Gilbert fala sobre isso no seu livro "Grande magia: vida criativa sem medo".

Mas se tem algo que aprendi na minha trajetória literária é que há descobertas que fazemos apenas no campo de batalha, enquanto escrevemos e diante dos nossos erros. Eles, os erros, nos ensinam mais do que qualquer professor. E quem dera passássemos a ver os erros como a escritora Marguerite Duras. No seu livro "Escrever", publicado pela Relicário Edições, ela diz:

"Os erros bem-sucedidos são muito estimulantes, são magníficos, e mesmo os outros, os mais fáceis, como os relativos à infância, são com frequência maravilhosos".



