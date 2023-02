Coluna Vanessa Passos: A descoberta do (meu) mundo

Comecei a ler Clarice na sétima série e foi um espanto pra mim. Eu fiquei apaixonada por aquela mulher, queria devorar ela toda. E não conseguia compreender como eu podia ter gostado tanto de algo que eu não entendia.

E continuava a ler aquela mulher espantosa. Com aquele olhar que me tirava a roupa. Sempre achei isso de Clarice. Ela me deixava nua. Não conseguia esconder nada. Era uma mulher com sua amante.

Clarice é uma das escritoras brasileiras mais traduzidas. Passou por Recife, Leme e viajou para fora do País.

Ver o documentário, que tem a direção de Taciana Oliveira e é fruto de uma pesquisa e um trabalho minucioso, resgatou algo daquela menina, algo daquele espanto.

O documentário foi realizado a partir da seleção de depoimentos da escritora e entrevistas com amigos e familiares, unidos, em uma costura poética, a trechos adaptados de sua obra. O filme contempla a exibição de material inédito. O documentário estreou no dia 8 de dezembro de 2022 em 13 salas de cinema por meio de um edital da Ancine.

Comemoramos os 102 anos de Clarice Lispector. Mas a descoberta do mundo não para. Ela continua. Nos seus livros e nas suas palavras que se eternizam e ganham outras formas, como esta com a qual Taciana nos presenteou.

Serviço:

O documento "Clarice Lispector - a descoberta do mundo" continua em cartaz:

Rio de Janeiro: Estação NET

Recife: Cinema da Fundação do Porto

Salvador: Sala de Cinema do Museu

Maceió: Arte Pajuçara

João Pessoa: Cine Banguei

Manaus: Casarão de Ideias



