"Agora, temos um presidente novo, vamos torcer para o piloto" diz Luciano Hang, dono da Havan

O dono da rede de lojas Havan, Luciano Hang, mudou de ideia e afirmou apoio ao governo do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O empresário divulgou um vídeo em suas redes sociais, nesta quarta-feira, 11, dizendo que está com a consciência tranquila e que “não fez nada de errado”.

Luciano voltou a fazer uma analogia em que o Brasil seria “um avião” e o Lula seria “o piloto”. “Agora, temos um presidente novo, um governo novo, vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, que faça uma ótima viagem, [pois] eu estou dentro do mesmo avião”, disse.

O empresário ainda desejou que o Brasil “possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade e os empregos que o nosso povo sempre precisa”. “Eu estarei junto [com o novo governo], vamos acabar com o discurso de ódio pessoal, mais paz, amor e felicidade”, finalizou.

Hang já havia divulgado uma nota em que afirmava que “a democracia não combina com atos de vandalismo e sim com diálogo, jamais com violência”, nesta segunda-feira, 9. Ele ainda ressaltou que “manifestações são legítimas quando ocorrem de maneira pacífica” e considerou como “lamentável” ver patrimônios públicos serem depredados.

Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, afirmou que reconhece a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022, em vídeo publicado nas redes sociais. Hang afirma que está embarcado no "avião" comandado por Lula.



