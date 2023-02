Netflix, Star+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Adoráveis Mulheres" e "Comer, Rezar e Amar", confira as opções!

Netflix



Nos anos seguintes à Guerra de Secessão, Jo March e suas duas irmãs voltam para casa quando Beth, a tímida irmã caçula, desenvolve uma doença devastadora que muda para sempre a vida delas.

Star +



Liz Gilbert pensa que ela tinha tudo que queria na vida: uma casa, um marido e uma carreira de sucesso. Porém recém-divorciada e de frente para um momento de mudança, ela se sente confusa sobre o que é importante em sua vida. Ousando sair da sua zona de conforto, Liz embarca em uma busca de autodescoberta que a leva à Itália, à Índia e a Bali.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Fantasma e CIA



Adoráveis Mulheres



Meu Nome é Chihiro



Bad Boys Para Sempre



Três Vidas - Temporada 1



Outer Banks - Temporada 3



That Girl Lay Lay: Temporada 2



The Walking Dead - Temporada 11



F1: Dirigir para Viver - Temporada 5



Uma Vida Inteira com Jamie Demetriou



De Quem Estamos Fugindo? - Temporada 1



O Curioso Mundo de James - Temporada 2



Brincando com Fogo: Alemanha - Temporada 1



Escândalos e Assassinatos na Família Murdaugh



Disney +

The Bad Batch



Equipe de Resgate



O Clube dos Graves - Temporada 1



A Bela e a Fera: Celebrando 30 Anos



Voices Rising: The Music of Wakanda Forever



Prime Video

A Ilha



Duna



Duro de Atuar



Um Senhor Estagiário



Pokémon: Detetive Pikachu



O Consultor - Temporada 1



Soltos em Salvador - Temporada 3



Aves de Rapina (Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa)



Star+

Torre Negra



Abestalhados



Comer Rezar e Amar



A Maldição do Bonito



Pawn Stars - Temporadas 1 e 2



De Volta ao Jogo - Temporada 1



A Nova Vida de Toby - Temporada 1



Jack and The Beanstalk: After Ever After



Bleach: Thousand Year Blood War - Temporada 1



