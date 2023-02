Deydianne Piaf e Camilly Leyker narram 1º Carimbão do Eusébio

Evento acontece no Shopping Eusébio e terá disputa entre os times campeões do Campeonato Cearense de Carimba de 2022

Os times campeões do Campeonato Cearense de Carimba na Praia Iracema de 2022 disputam novo torneio neste sábado, 25, no 1º Carimbão do Eusébio. Com narração de Deydianne Piaf e Camilly Leyker, o evento promete momentos emocionantes.

As atividades começam a partir das 15 horas na ArenaSet, complexo esportivo do Shopping Eusébio, com música. O jogo acontece às 16 horas e, em seguida, três quadras ficam livres para o público praticar o esporte. Podem participar pessoas com idade a partir de 12 anos.

Todo o material necessário será distribuído pela produção e juízes estarão presentes para gerenciar as partidas. "Esse evento será o primeiro desse tipo em shopping center. Além das disputas, também contaremos com venda de bebidas e comidas para os clientes", informa a gerente de marketing Iara Avelino em nota divulgada para a imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | Gratuito: Mostra Boca de Cena realiza programação multilinguagens

O 1º Carimbão do Shopping Eusébio busca tornar a atividade uma forma de inclusão para o público LGBTQIA+. Projeto conta com apoio da ArenaSet Eusébio e Nós 3 Produções Artísticas e Culturais.

1º Carimbão do Eusébio

Quando: sábado, 25, a partir das 15 horas

Onde: Shopping Eusébio (av. Eusébio de Queiroz, 1890 - Tamatanduba, Eusébio)

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags