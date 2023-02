Compositor cearense sai em turnê com Orquestra Petrobras Sinfônica

Com regência de Isaac Karabtchevsky, Orquestra Petrobras Sinfônica faz apresentação em São Paulo; obra do compositor cearense Liduino Pitombeira será apresentada durante turnê

Sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky, a Orquestra Petrobras Sinfônica inicia a turnê de 2023 nesta sexta-feira, 3. Com primeira apresentação marcada para acontecer em São Paulo, às 20h30min, o concerto irá apresentar “Redenção - Micro-poema sinfônico em quatro movimentos ininterruptos, op. 273", do compositor cearense Liduíno Pitombeira, e “Sinfonia nº 1, em Ré maior, ‘Titã’”, de Gustav Mahler.

Natural de Russas, Liduíno Pitombeira é doutor em Composição e Teoria e mestre em Composição pela Louisiana State University, nos Estados Unidos. Atualmente, o cearense é professor de composição na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e membro titular da Academia Brasileira de Música, ocupando a cadeira de número 28.

Na ocasião, a composição “Redenção - Micro-poema sinfônico em quatro movimentos ininterruptos, op. 273”, criada por Liduíno, será apresentada pela primeira vez na Sala São Paulo. “A ideia central da composição é o fluxo que parte de um momento trágico que gradualmente se transforma em uma possibilidade de esperança e redenção. Essa metamorfose coordena todos os gestos em termos melódicos, harmônicos, rítmicos e texturais”, descreveu o cearense.

Além da apresentação de "Redenção", a Orquestra Petrobras Sinfônica também irá performar “Sinfonia nº 1”, do regente e compositor Gustav Mahler, considerado um dos principais compositores do período romântico.

Formada por 90 músicos, a Orquestra Petrobras Sinfônica irá levar a turnê aos estados do Espírito Santo, Goiás, Paraná e Pernambuco e também para Brasília. Os ingressos para a apresentação desta sexta-feira, 3, em São Paulo estão à venda no site da companhia.

Concerto Clássico Orquestra Petrobras Sinfônica

Quando: sexta-feira, 3, às 20h30min

Onde: Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16, São Paulo, SP)

Ingressos à venda no site da Orquestra Petrobras Sinfônica



